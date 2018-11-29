شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تكشف مشروعًا متعثرا لدرء أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تسببت الأمطار، التي هطلت مطلع الأسبوع الماضي، في محافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض، مشروعا لدرء أخطار السيول متعثرا، بلغت قيمته أكثر من 5 ملايين ريال، تسبب في إغراق شوارع حي غرناطة والمسجد، الواقع جنوب طريق الملك عبدالعزيز.
وتشير المعلومات الأولية، إلى أنه تم تعميد المقاول عام 1434 ، وتبلغ قيمة العقد 5398925 ريالا، فيما حددت مدة العقد بـ660 يوما، وفقا لـ”الوطن”.
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