شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تكشف مشروعًا متعثرا لدرء أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تسببت الأمطار، التي هطلت مطلع الأسبوع الماضي، في محافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض، مشروعا لدرء أخطار السيول متعثرا، بلغت قيمته أكثر من 5 ملايين ريال، تسبب في إغراق شوارع حي غرناطة والمسجد، الواقع جنوب طريق الملك عبدالعزيز.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أنه تم تعميد المقاول عام 1434 ، وتبلغ قيمة العقد 5398925 ريالا، فيما حددت مدة العقد بـ660 يوما، وفقا لـ”الوطن”.