شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: المملكة تشتري نظاماً أمريكياً للدفاع الصاروخي بـ 15 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الأربعاء) إن السعودية ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترمب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. حسب “رويترز”

وقالت وزارة الخارجية الأمريكي إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين فيما يُضفي الطابع الرسمي على شروط شراء المملكة 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.