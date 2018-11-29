صفقة عسكرية «تاريخية» بين السعودية وأمريكا: تمت باتصال شخصي من ترامب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ السعودية ستشتري نظامًا للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالًا شخصيًّا بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقالت الوزارة - بحسب "رويترز" - إنّ مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقّعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت الوزارة أنّ صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.
وكان مسؤولٌ سعودي قد تحدّث في أكتوبر الماضي، بأنّ ترامب والعاهل السعودي بحثا الصفقة في اتصال هاتفي في أواخر سبتمبر الماضي.
وذكر المسؤول في ذلك الحين أن من المحتمل إتمام الصفقة بنهاية العام.
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