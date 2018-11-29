مشروع قرار أمريكي لوقف الدعم العسكري للسعودية باليمن يتجاوز عقبة بمجلس الشيوخ

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح إنهاء عقبة في طريق مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية. وبحسب وكالة "رويترز"، فإنّ ذلك يمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار خلال أيام. وفيما يبرز عدم رضا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن استجابة الرئيس دونالد ترامب للأزمة الإنسانية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، انضم كثير من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم الإجراء الذي حصل على موافقة 63 صوتًا مقابل 37.

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