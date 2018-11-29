يهود أمريكيون يقاضون «إير بي إن بي» بسبب رفع إعلانات بمستوطنات الضفة

وبحسب وكالة "رويترز"، رفع الدعوى 18 مدعيًّا بينهم أسر إسرائيلية أمريكية وأفراد يقولون إنهم يمتلكون أو يرغبون في تأجير منازل معنية بالقرار.
وذكرت "إير بي.إن.بي" - في بيان: "لا نعتقد أنّ هذه الدعوى ستنجح في المحكمة، لكننا نعلم أن هناك أناسًا سيختلفون مع قرارنا ونقدر وجهة نظرهم".
وأقيمت الدعوى أمام محكمة في ديلاوير، حيث سجّلت الشركة، وحيث يقول مقدمو الدعوى إنّ لها اختصاصًا بشأن انتهاك الشركة المزعوم للقوانين الأمريكية المناهضة للتمييز بشأن السكن.
ورُفعت دعوى منفصلة ضد الشركة أمام محكمة في القدس في 22 نوفمبر الجاري.
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