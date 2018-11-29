يهود أمريكيون يقاضون «إير بي إن بي» بسبب رفع إعلانات بمستوطنات الضفة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رفعت مجموعة من اليهود الأمريكيين دعوى قضائية ضد شركة إير بي.إن.بي، أمام محكمة اتحادية أمريكية متهمين شركة تأجير المنازل بالتمييز على أساس ديني بسبب قرارها في الأسبوع الماضي رفع إعلانات بشأن حوالي 200 منزل متاح للتأجير في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة "رويترز"، رفع الدعوى 18 مدعيًّا بينهم أسر إسرائيلية أمريكية وأفراد يقولون إنهم يمتلكون أو يرغبون في تأجير منازل معنية بالقرار.

واتهم هؤلاء الشركة بالتمييز ضد ممتلكات يهودية في الوقت الذي تسمح فيه للمسلمين والمسيحيين بتأجير منازلهم، وأضافوا أن هذا يجعل الشركة فعليًّا متحيزة في النزاع حول الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، والتي يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءًا من دولتهم المستقلة إلى جانب القدس الشرقية.

وذكرت "إير بي.إن.بي" - في بيان: "لا نعتقد أنّ هذه الدعوى ستنجح في المحكمة، لكننا نعلم أن هناك أناسًا سيختلفون مع قرارنا ونقدر وجهة نظرهم".

وأقيمت الدعوى أمام محكمة في ديلاوير، حيث سجّلت الشركة، وحيث يقول مقدمو الدعوى إنّ لها اختصاصًا بشأن انتهاك الشركة المزعوم للقوانين الأمريكية المناهضة للتمييز بشأن السكن.

ورُفعت دعوى منفصلة ضد الشركة أمام محكمة في القدس في 22 نوفمبر الجاري.

وتعتبر أغلب القوى العالمية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي.

وينطبق قرار الشركة الذي أعلن في 19 نوفمبر، على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية فقط، حيث يحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود تحت احتلال عسكري إسرائيلي.