كوريا الجنوبية تختبر بنجاح أول محرك صاروخ فضائي محلي الصنع

اختبرت كوريا الجنوبية بنجاح، الأربعاء، محرك صاروخ فضائي من صنعها، ما يفتح الطريق أمام تطوير البلاد صاروخها الخاص، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن محركا عاملا بالوقود السائل سمح بإطلاق صاروخ من طبقة واحدة من قاعدة نارو في جنوب البلاد، وهو يزن 52 طنا ويبلغ طوله 25.8 متر.

هذا المحرك، المصمَّم والمطور في المعهد الكوري للبحوث الفضائية في إطار مشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، يستخدم لإطلاق أول صاروخ من 3 طبقات مصنوع بالكامل في كوريا الجنوبية، وتسعى البلاد لتطويره بحلول 2021 تحت اسم "كوريا سبايس لانش فيهيكل - 2".

ولفت متحدث باسم المعهد إلى أن "هذه محطة مهمة في تطوير صاروخ مجهز بالتكنولوجيا الخاصة بنا".

وهذا الإطلاق الأول من نوعه في كوريا الجنوبية منذ 2013، حين نجحت البلاد في وضع قمر اصطناعي صغير بعد سلسلة اخفاقات عامي 2009 و2010، لكن حينها، كان محرك الطبقة الأولى من الصاروخ مطورا من روسيا.

وخلال إطلاقه، يستخدم "كوريا سبايس لانش فيهيكل - 2" 5 محركات مطورة حديثا هي 4 للطبقة الأولى وواحد للثانية.

ويستخدم هذا المحرك لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض، ولاستخدامات تجارية أخرى.