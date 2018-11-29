شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية القطرية تدشن وجهتها الرابعة إلى إيران في فبراير المقبل والان مع التفاصيل

في مؤشر جديد على استمرار ارتماء نظام تميم في أحضان حليفه الملالي، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعزيز شبكة وجهاتها في إيران، حيث ستدشن رحلاتها إلى مطار أصفهان الدولي اعتباراً من 4 فبراير القادم، إلى جانب زيادة عدد رحلاتها إلى شيراز وطهران في يناير المقبل.

ووفق بيان للخطوط القطرية الاثنين، سوف تسيّر الشركة القطرية رحلتين بدون توقف أسبوعياً إلى أصفهان رابع وجهات القطرية في إيران، حيث ستنضم إلى طهران وشيراز ومشهد.

وبالإضافة إلى ذلك سوف تسير الخطوط القطرية 3 رحلات جديدة أسبوعيا إلى مدينة شيراز في أيام الاثنين والأربعاء، والسبت، ليزداد عدد الرحلات إلى تلك الوجهة إلى 7 رحلات أسبوعياً (يومياً) ابتداءً من الثاني من شهر يناير عام 2019.

كما ستشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلتين إضافيتين أسبوعياً إلى العاصمة الإيرانية طهران أيام الأربعاء والجمعة، ابتداءً من الثاني من شهر يناير القادم، ليزداد عدد الرحلات إلى طهران إلى 3 رحلات يومياً في جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الثلاثاء الذي تسيّر الناقلة القطرية خلاله رحلتين يومياً، و20 رحلة أسبوعياً.

وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية طفرة في الآونة الأخيرة، في أعقاب إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والانخراط في مخططات تخريبية، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبسط النفوذ الفارسي في المنطقة.