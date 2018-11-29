شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير "عكاظ": حكام قطر يحملون حقدا تاريخيا على الدول العربية والان مع التفاصيل

كشف جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، أن حقد حكام قطر على السعودية وكل الدول العربية يعد حقدًا تاريخيًا، منذ انقلاب الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة على والده، مؤكدا أن تميم بن حمد حاكم صوري وأن من يحكم قطر فعليا هو تنظيم الحمدين.

وأوضح الذيابي خلال تصريحات تليفزيونية أن حمد بن خليفة كانت لديه "أصولية" وميول تجاه الإيراني آية الله الخميني، وهو ما دفعه لكراهية الدول العربية وتحديدًا السعودية.

وأضاف أن الأمير الحالي لقطر تميم بن حمد هو حاكم صوري "لا يهش ولا ينش"، مشيرًا إلى أن من يحكم قطر فعليًا هو "تنظيم الحمدين"، بقيادة حمد بن خليفة وحمد بن جاسم.

وتابع: "السعودية ومصر دولتان كبيرتان، ولكن قطر كان بإمكانها أن تكون دولة كبيرة لكنها لم تفعل، لذا فهي تنظر إلى السعودية ومصر بنظرة القزم إلى الكبار".