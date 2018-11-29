أمين الأمم المتحدة: مستعد للقاء ولي العهد السعودي لبحث إنهاء حرب اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إنّه مستعد للاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند حضوره قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، في إطار مساعيه لإنهاء الحرب في اليمن. وصرح جوتيريش للصحفيين، بحسب "رويترز": "أعتقد أننا نقترب من خلق الأجواء لاحتمال بدء محادثات السلام (في اليمن)". وأضاف: "بالطبع السعودية مهمة لهذا الغرض وأنا على استعداد لبحث ذلك مع ولي العهد أو أي مسؤولين سعوديين آخرين لأنني أعتقد أن هذا هدف مهم للغاية في اللحظة الراهنة".

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