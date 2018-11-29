محمد بن زايد يلطخ اوجه الخليجيين .. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

لا تكاد تمر فترة الا ونسمع بخيانة يمارسها بعض حكامنا العرب وهم يجتهدون لخدمة العدو الصهيوني ويعملون علي توسيع البون بينهم والاحرار المخلصين من أبناء أمتهم الذين لا يقبلون باي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الغاصب القاتل للاطفال المتورط في ارتكاب جرائم الحرب والمنتهك لكل العهود والمواثيق الدولية.

بعض حكامنا لا يملكون ذرة من حياء ويمكننا بكل سهولة ويسر أن نصفهم باعداء الامة والمتآمرين ضد اهلهم الساعين بكل وسيلة لكسب رضا الصهاينة وحلفاءهم المدافعين عنهم في الإدارات الأمريكية المتعاقبة علي اختلاف انتماءاتها السياسية والحزبية إذ يجمعها الولاء لإسرائيل والعمل علي خدمتها ورعاية مصالحها ، وحكامنا السائرون في الركب الأمريكي ليسوا قلة بكل أسف وهم يسعون بكل قوة إلي تحجيم أدوار شعوبهم الرافضة للتطبيع المجاهرة بمعاداتها لكل من أرتضي المقاومة سبيلا لتحرير الارض وتحقيق الكرامة والعزة .

من بين هؤلاء الحكام الخونة عديمي الاخلاق والضمير الشيخ محمد بن زايد الحاكم الفعلي للامارات في ظل الغياب الدائم لأخيه الشيخ خليفة بن زايد وفي عهد محمد بن زايد هذا

زادت اشكال التواصل والتنسيق مع العدو الصهيوني فشاركت الوفود الرياضية الصهيونية فى منافسات بالامارات وسواها من دولنا العربية والمسلمة ، هذا غير اللقاءات السرية في عدد من عواصم المنطقة والعالم بين سياسيين صهاينة وآخرين عرب لكن كل هذا في جانب وخطوات الامارات مع العدو المحتل في جانب اكثر قبحا واشد إيلاما لكل حر.

وزيرة إسرائيلية تدخل مسجد الشيخ زايد في ابي ظبي وتهين بفعلها مليار ونصف المليار مسلم وتؤذى مشاعرهم وهذا يتم بدعوة واستضافة من حكومة الإمارات .

الكشف عن اشتراك طيار اماراتي ضمن قوات العدو الصهيوني في قصف الغزاويين وقتلهم وتدمير مناطقهم في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الصراع العربي والإسلامي مع العدو المجرم .

الكشف عن دفع الشيخ محمد بن زايد مبلغ مائة مليون دولار لصالح مشروع بناء خط نقل الغاز من العدو الصهيوني إلي أوروبا في عملية ايضا غير مسبوقة مما يعني أن بعض حكامنا الخليجيين بالذات وعلي وجه الخصوص ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنه ابعد الناس عن مصالح الأمة بل هو أحد ابرز الداعمين للصهاينة المحتلين

محمد بن زايد يلطخ وجه الامارات ويسيئ لكل الشعب العربي المسلم في الخليج وهو يجاهر بتواصله مع الصهاينة القتلة وتآمره علي المقاومة العريية والإسلامية البطلة

العار كل العار لمحمد بن زايد وكل المناصرين للعدو الصهيوني المجرم في عدوانه المستمر علي الشعب الفلسطيني المظلوم