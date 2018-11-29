التنظيمات الإرهابية تقصف حلب السورية بالصواريخ والهاون

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب أن المجموعات الإرهابية المتمركزة شمال غرب المدينة، قامت ليل اليوم الأربعاء باستهداف منازل الآمنين في جمعية الزهراء وحي حلب الجديدة بأكثر من 19 قذيفة صاروخية وهاون.

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وأكد مصدر عسكري للوكالة أن مدفعية الجيش السوري وسلاح الصواريخ بدآ بالرد على مصادر إطلاق الصواريخ على المدينة.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش ومسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه جرت على طول خط التماس في منطقة البحوث العلمية جنوب غرب حلب، دون تغير بخارطة السيطرة.

وأكد المراسل أنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع أي إصابات بصفوف المدنيين في المدينة.