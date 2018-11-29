الشرطة الإيطالية تعتقل لبنانيًّا للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم بمواد سامة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا، لبنانيًّا من أصل فلسطيني للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بمنطقة سردينيا.
وبحسب "رويترز"، قال فيدريكو كافييرو دي راهو رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب في تصريحات للصحفيين: "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة"، مضيفا أنه يدعى الحاج أحمد أمين.
واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب، "أمين" البالغ من العمر 38 عامًا، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، يوم الأربعاء بعد خروجه من منزله في ماكومر حيث أجبرته على النزول من سيارته.
وعثرت السلطات على معلومات عن المواد السامة وتنظيم "الدولة" على هاتفه المحمول.
وصرح رئيس الادعاء بأنّ "أمين" سحب في الآونة الأخيرة كل أمواله من أحد المصارف، وأضاف: "قطعًا كان على وشك القيام بشيء".
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