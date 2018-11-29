الشرطة الإيطالية تعتقل لبنانيًّا للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم بمواد سامة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا، لبنانيًّا من أصل فلسطيني للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بمنطقة سردينيا.

وبحسب "رويترز"، قال فيدريكو كافييرو دي راهو رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب في تصريحات للصحفيين: "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة"، مضيفا أنه يدعى الحاج أحمد أمين.

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب، "أمين" البالغ من العمر 38 عامًا، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، يوم الأربعاء بعد خروجه من منزله في ماكومر حيث أجبرته على النزول من سيارته.

وقالت الشرطة إنها تراقب أمين منذ شهر سبتمبر الماضي بعد إخطار من السلطات اللبنانية التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه الجيش.

وقال مسؤول في الشرطة الإيطالية إنّ "أمين" سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نجح في ذلك.

وعثرت السلطات على معلومات عن المواد السامة وتنظيم "الدولة" على هاتفه المحمول.

وصرح رئيس الادعاء بأنّ "أمين" سحب في الآونة الأخيرة كل أمواله من أحد المصارف، وأضاف: "قطعًا كان على وشك القيام بشيء".