الديمقراطيون يختارون «بيلوسي» لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اختار الديمقراطيون في مجلس النواب، الأربعاء، نانسي بيلوسي لتكون الرئيس القادم للمجلس.
وما زالت بيلوسي "78 عامًا" في حاجة لانتخابها رسميا من المجلس بكامل أعضائه في تصويت يجرى أوائل يناير المقبل.
وتولت بيلوسي رئاسة مجلس النواب في الفترة من يناير 2007 وحتى يناير 2011 وهي حاليًّا زعيمة الديمقراطيين في المجلس.
وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب في ذلك التصويت.
وفاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت الشهر الحالي في حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
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