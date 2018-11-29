طالبان ترد على خطة الرئيس الأفغاني بهجوم عنيف على مجمع بريطاني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هاجم مسلحون مجمعًا لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء، فقتلوا عشرة على الأقل وأصابوا 19 بعد ساعات فحسب من إعلان الرئيس أشرف غني عن خططه للسلام في البلاد.
وقال نجيب دانش المتحدث باسم وزارة الداخلية: "دخل عدد من المسلحين إلى مجمع جي.4 إس. الأمني بعد انفجار السيارة الملغومة مباشرة".
وذكر مسؤول من وزارة الصحة العامة أن ما لا يقل عن عشر جثث و19 مصابًا نقلوا إلى مستشفيات المدينة لكن في ظل استمرار عمليات التطهير حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء فلا يوجد عدد حاسم للضحايا.
و"جي.4 إس" هي واحدة من أكبر مجموعات الأمن في العالم كما أنها واحدة من عدة شركات مقاولات أمنية أجنبية تعمل في أفغانستان، وتوفر هذه الشركة حراسًا للمنطقة المحيطة بالسفارة البريطانية.
وقالت الشركة - في بيان: "نستطيع تأكيد وقوع حادث في أحد مواقعنا في كابول. ولا يزال الوضع مستمرًا وننسق مع السلطات الأفغانية لإنهائه".
وقال مسؤولون وسكان محليون إنّ ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا في مدينة غزنة في وسط البلاد أمس الأول الثلاثاء، كما قُتل 30 مدنيًّا أفغانيًّا على الأقل في ضربة جوية أمريكية.
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