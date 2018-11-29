طالبان ترد على خطة الرئيس الأفغاني بهجوم عنيف على مجمع بريطاني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هاجم مسلحون مجمعًا لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء، فقتلوا عشرة على الأقل وأصابوا 19 بعد ساعات فحسب من إعلان الرئيس أشرف غني عن خططه للسلام في البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدأ عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج منشأة تابعة لمجموعة (جي.4 إس) الأمنية البريطانية قرب منطقة صناعية على الطريق الرئيسي المؤدي من كابول إلى شرق أفغانستان.

وقال نجيب دانش المتحدث باسم وزارة الداخلية: "دخل عدد من المسلحين إلى مجمع جي.4 إس. الأمني بعد انفجار السيارة الملغومة مباشرة".

ويؤكد الهجوم على المجمع، وهو موقع شديد التحصين، استمرار تدهور الوضع الأمني في كابول رغم جهود الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية لتمهيد الطريق نحو محادثات سلام مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 17 عامًا.

وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب للصحفيين على هامش مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، حيث كرر غني دعوته للسلام مع طالبان: "إنّه لأمر مؤسف وأحداث مثل هذه لن تزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق السلام".

وصرح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان بأنّ الهجوم أسفر عن خسائر بشرية فادحة وجاء ردًا على هجوم لقوات الأمن في إقليمي هلمند وقندهار بجنوب البلاد.

وذكر مسؤول من وزارة الصحة العامة أن ما لا يقل‭ ‬عن عشر جثث و19 مصابًا نقلوا إلى مستشفيات المدينة لكن في ظل استمرار عمليات التطهير حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء فلا يوجد عدد حاسم للضحايا.

و"جي.4 إس" هي واحدة من أكبر مجموعات الأمن في العالم كما أنها واحدة من عدة شركات مقاولات أمنية أجنبية تعمل في أفغانستان، وتوفر هذه الشركة حراسًا للمنطقة المحيطة بالسفارة البريطانية.

وقالت الشركة - في بيان: "نستطيع تأكيد وقوع حادث في أحد مواقعنا في كابول. ولا يزال الوضع مستمرًا وننسق مع السلطات الأفغانية لإنهائه".

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لبدء محادثات سلام مع طالبان في أعقاب تعيين المبعوث الأمريكي الخاص للسلام زلماي خليل زاد لم تتراجع وتيرة العنف الذي يودي بحياة الآلاف في أفغانستان كل عام.

وقال مسؤولون وسكان محليون إنّ ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا في مدينة غزنة في وسط البلاد أمس الأول الثلاثاء، كما قُتل 30 مدنيًّا أفغانيًّا على الأقل في ضربة جوية أمريكية.