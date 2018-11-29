محكمة بريطانية ترفض طلبًا تركيًّا بتسليم «رجل أعمال»

واتهمت أنقرة، جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة انقلاب في 2016 ونفذت حملة واسعة النطاق ضد أتباعه، بينما ينفي جولن أي مشاركة في محاولة الانقلاب.
لكنّه رفض طلب تسليمهم قائلًا إنّهم مهددون بسوء المعاملة عند عودتهم.
وأضاف: "أنا مقتنع بوجود دليل قوي على أن هذا الطلب له دوافع سياسية".
ومن المتوقع أن تطعن الحكومة التركية على القرار أمام المحكمة العليا في لندن، وقال وزير العدل عبد الحميد جول إنّ القرار غير مقبول.
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