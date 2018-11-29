إخلاء جامعة جنوب تكساس الأمريكية بسبب تهديد بوجود قنبلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفاد مسؤولون أمريكيون بأنّ السلطات قامت بإخلاء جامعة جنوب تكساس، إحدى أكبر جامعات السود تاريخيًّا في الولايات المتحدة، الأربعاء، بسبب تهديد بوجود قنبلة. وقالت جودي سيلفا المتحدثة باسم شرطة هيوستون، حسبما أوردته "رويترز"، إنّ التهديد للجامعة ورد في اتصال إلى أجهزة الطوارئ. وأضافت: "كان تهديدًا عامًا بوجود قنبلة". وصرح ستيف شيفلر الناطق باسم الجامعة بأنّ أمر الإخلاء شمل آلاف الطلاب وأيضًا مساكن الطلبة.

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