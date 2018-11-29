اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، عندما يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين.
وقال المساعد يوري أوشاكوف خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية شهر نوفمبر الجاري، بحسب "رويترز"، إنّ الزعيمين سيبحثان أيضًا أسواق النفط والصراع في سوريا.
شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وابن سلمان يبحثان «مقتل خاشقجي» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .