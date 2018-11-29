بوتين وابن سلمان يبحثان «مقتل خاشقجي»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، عندما يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين.

وقال المساعد يوري أوشاكوف خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية شهر نوفمبر الجاري، بحسب "رويترز"، إنّ الزعيمين سيبحثان أيضًا أسواق النفط والصراع في سوريا.