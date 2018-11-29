«اجتماع ديسمبر» يؤجل تحركات مجلس الأمن بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن

وبحسب "رويترز"، يواصل المجلس المكون من 15 عضوًا العمل على مسودة قرار تضم خمسة مطالب تقدم بها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، يتعلق أحدها بهدنة حول المنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات والمستوردين التجاريين، لكن موعد طرحها للتصويت لم يحسم بعد.
وذكر دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أنّ بعض الأعضاء يريدون الانتظار لما بعد محادثات السلام المزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.
وتضغط الدول الغربية من أجل التوصل إلى هدنة واستئناف جهود السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يربو على ثلاث سنوات والذي يشهد حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.
وبات 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة، غير أن الأمم المتحدة تحذر من أن ذلك الرقم سيرتفع على الأرجح إلى 14 مليونًا.
وفي مذكرة اطلعت عليها "رويترز"، أشارت الولايات المتحدة لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء إلى أنها غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع القرار لحين انعقاد محادثات السلام.
وجاء في المذكرة: "نتطلع إلى المباحثات المستمرة خلال هذه الفترة الحرجة، وسنواصل مراقبة كل من الوضع على الأرض والتقدم صوب المحادثات عن كثب".
وأضافت: "نتطلع لإضافة مزيد من التعليقات المهمة إلى المسودة متى يكون لدينا معلومات بشأن نتيجة المشاورات المقبلة".
ووزعت بريطانيا مسودة النص على أعضاء المجلس قبل أسبوع، لكن لم تحدد موعدًا للتصويت عليه.
ويحكم الحوثيون الآن معظم سكان اليكن بينما لا تسيطر الحكومة في المنفى سوى على قطاع من الجنوب.
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