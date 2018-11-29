شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ بحارا تعرض لحالة مرضية طارئة فى عرض البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة من إخلاء بحار هندى الجنسية يبلغ من العمر (31) عاماً من سفينة تجارية فى عرض البحر ، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود تلقى بلاغاً هاتفيا يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية فى المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعى إخلاءه بصفة عاجلة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، حيث تم على الفور الاستجابة للبلاغ بتحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة فى محافظة جدة ، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله الى المستشفى. وأشار إلى إنهاء الإجراءات اللازمة فى مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها.

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