الخطوط  القطرية والامارتية ضمن قائمة العشر الاوائل بين شركات الطيران فى العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

نشر موقع “Airline Ratings” المتخصص بخدمات السفر تقييما جديدا لأفضل شركات الطيران لهذا العام.

ووفقا للتقييم الذي شارك فيه عدد من خبراء السلامة الجوية ومالكو شركات سياحية وأخذت فيه آراء آلاف المسافرين، فقد حلت الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الأولى، لما تقدمه من رفاهية ومميزات لمسافريها، فضلا عن العديد من الجوانب التي تفوقت فيها على باقي شركات الطيران.

وأوضح رئيس تحرير “Airline Ratings” الذي أجرى التقييم أن المسافرين اختاروا هذه الشركة كونها مميزة في كل شيء، ودائما تقدم كل ما هو جديد، فهذا العام مثلا، أطلقت أطول رحلة جوية دون توقف بين سنغافورة ونيويورك.