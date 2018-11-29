كلينتون : مصالح ترامب مع السعودية تجعله يغطى على جريمة خاشقجى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

قال الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وزيرة الخارجية السابقة إن الرئيس دونالد ترامب مشارك في عملية التغطية على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت “سي إن إن” عن بيل وهيلاري كلينتون قولهما إن للأميركيين رئيسا هو جزء من التغطية على ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول، وإن الرئيس ومقربين منه لهم مصالح تجارية شخصية.

وأوضحت هيلاري كلينتون أن تردد ترامب في مواجهة السعودية في قضية خاشقجي يتعلق بصلاته الشخصية مع المملكة وليس بصفقات الولايات المتحدة التجارية، وأضافت أن هنالك مصالح تجارية تربط عائلة الرئيس ترامب وعائلة صهره جاريد كوشنر مع السعودية.

وسبق أن شكك ترامب مجددا في تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن “سي آي أي” لم تجزم في تقريرها بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان ربما يكون قد فعل ذلك وربما لم يفعله.

وكانت صحيفة غارديان البريطانية كشفت مؤخرا أن البيت الأبيض منع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جينا هاسبل أو أي مسؤول في الوكالة، من تقديم إحاطة إلى مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي.