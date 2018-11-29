ولى العهد السعودى يصل الارجنتين وسط دعوات لاعتقاله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ضمن أول جولة خارجية له بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووسط تهديدات من منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تطاله يد القضاء هناك.

وأكدت وسائل إعلام سعودية وصول بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس -التي ستحتضن الجمعة والسبت قمة مجموعة العشرين- قادما من تونس، وذلك بعد جولة شملت أيضا الإمارات والبحرين ومصر، وهي أول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، نقل عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من محمد بن سلمان”، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية رغم قوله إن الأمير السعودي ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي، وربما لم يكن يعلم.

وتأتي زيارة بن سلمان للأرجنتين بعد ساعات من نشر هيومن رايتس تغريدة على تويتر تقول “إن يد العدالة ليست قصيرة، وقد تطال المنتهكين حتى في قارة أخرى. يجب أن يتذكر ولي عهد السعودية ذلك قبل مشاركته في قمة العشرين في الأرجنتين”.

وفي تغريدة سابقة، خاطبت المنظمة ولي العهد السعودي في تحذير مباشر قائلة “يا محمد بن سلمان، قبل أن تسافر إلى الأرجنتين لتلميع صورتك أمام رؤساء الدول في قمة العشرين، اعلم أن القضاء هناك قد يحقق في جرائمك المحتملة”.

وسبق أن طالبت هيومن رايتس ووتش الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب، للتحقيق في دور ولي العهد السعودي في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن وسائل إعلام أرجنتينية نسبت إلى مصادر قضائية قولها إن من غير المرجح أن تأخذ السلطات هذه القضية على عاتقها.