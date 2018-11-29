واشنطن تدعو أوروبا إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية هيذر ناورت أنّه يتعيّن على الأوروبيين أن يفعلوا "المزيد" لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقالت ناورت الثلاثاء: إنّ الأمر يتعلّق بـ"تصعيد خطير" في المواجهة بين موسكو وكييف، مشيرة إلى أنّ هذا الوضع سيكون بالتأكيد في صلب اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي سيحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل في بروكسل.

وتابعت ناورت "نودّ أن يقوم حلفاؤنا الأوروبيون بالمزيد لمساعدة أوكرانيا.. الإدارة الأمريكية اتّخذت موقفا قويا جدا لدعم أوكرانيا، ونريد أن تفعل دول أخرى المزيد أيضا، حتى لا تتعامل الولايات المتحدة مع هذه المسائل بمفردها".

وبحسب المتحدّثة باسم الخارجيّة الأمريكيّة، فإنّ العقوبات التي اتّخذتها الحكومات الأوروبية ضدّ روسيا على خلفيّة ضمّها شبه جزيرة القرم ودورها في أوكرانيا "لا تُنفّذ بالكامل دومًا".

وصوّت البرلمان الأوكراني في وقت متأخّر الإثنين، لفرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانيّة الحدوديّة، بعد احتجاز روسيا، الأحد، 3 سفن أوكرانيّة قبالة القرم مع طواقمها.

واحتجزت روسيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم يوم الأحد، ما أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع شرق القارة الأوروبية.

وتقول روسيا، إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها، عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الأحد، واستؤنفت، الإثنين في المضيق.