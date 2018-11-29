الإدعاء الأرجنتيني يحرّك قضية ضد ولي العهد السعودي.. لـ«هذا السبب»

جاء ذلك في بيان بعنوان "عدالة تقترب"، نشرته المنظمة عبر موقع "تويتر"، وفق الأناضول.
وقالت المنظمة إنّ المدعي العام في الأرجنتين، أميرو جونزاليز "يحرك القضية ضد محمد بن سلمان، ويطلب من القاضي (أرييل ليخو) أن يستفسر من حكومتيْ السعودية واليمن، عن الجرائم المزعومة للتحالف العربي بقيادة المملكة".
وفي هذا الشأن، وصف كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" الخطوة الأرجنتينية بأنها تأكيد على أنه "لا أحد فوق القانون، ولا إفلات من المساءلة".
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "القضاء الأرجنتيني يتخذ خطوات نحو تحقيق رسمي حول التورّط المحتمل لمحمد بن سلمان في جرائم دولية خطيرة، لذا من الأفضل لقادة العالم أن يفكروا مرتين قبل أن يتقدموا للحصول على صور (خلال اجتماعات قمة العشرين) بجانب شخص قد يخضع للتحقيق في جرائم حرب وتعذيب".
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت.
وتضمن الطلب مذكرة حول دور محمد بن سلمان، في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون.
ويعترف دستور الأرجنتين بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب؛ ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم.
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