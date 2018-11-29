تصريح أمريكي جديد.. هل تورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن واشنطن "ليس لديها دليل دامغ" على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "ماتيس" عقب تقديمه ووزير الخارجية مايك بومبيو، إحاطة في مجلس الشيوخ بشأن أحدث تطورات حرب اليمن ومقتل خاشقجي، وفق "الأناضول".

وأضاف "ماتيس" أنه قرأ جميع تقارير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي، ولا "دليل دامغ" بتورط ولي العهد السعودي.

وجاءت تصريحات ماتيس بعد قول مايك بومبيو، إنه "لا توجد تقارير مباشرة" تربط بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي.

وفي هذا الشأن، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، تصريحات الوزيرين الأمريكيين في جلسة الإحاطة، واعتبروها "غير كافية" لاسيما في ظل عدم حضور مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل.

بدوره، نفى المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية "سي.أي.أيه"، تيموثي باريت، التقارير التي زعمت أن "قرار من البيت الأبيض وراء استبعاد هاسبل من تقديم إحاطة في مجلس الشيوخ".

وقال، في بيان، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إنّ " وكالة المخابرات المركزية قد أطلعت بالفعل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وقادة مجلس الشيوخ (بشأن مقتل خاشقجي) وستستمر في تقديم آخر المستجدات حول هذه المسألة الهامة إلى صناع القرار والكونجرس".

والثلاثاء، تناقلت وسائل إعلام أمريكية، أنّ هاسبل، لن تشارك في الجلسة المذكورة؛ زاعمة أن البيت الأبيض لا يرغب في مشاركتها.

غير أنّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في رد منه، الثلاثاء، على سؤال حول هذا الأمر، أوضح أن "القول بأن البيت الأبيض لا يرغب في ذلك، أمر لا أساس له من الصحة".

وفي وقت سابق، ذكرت العديد من التقارير الإخبارية، أن هاسبل، استمعت لتسجيل صوتي خاص بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هوياتهم، إن تعليمات قتل الصحفي السعودي، صدرت عن ولي العهد، محمد بن سلمان.