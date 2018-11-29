تصريح أمريكي جديد.. هل تورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي؟

وجاءت تصريحات ماتيس بعد قول مايك بومبيو، إنه "لا توجد تقارير مباشرة" تربط بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي.
وفي هذا الشأن، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، تصريحات الوزيرين الأمريكيين في جلسة الإحاطة، واعتبروها "غير كافية" لاسيما في ظل عدم حضور مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل.
بدوره، نفى المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية "سي.أي.أيه"، تيموثي باريت، التقارير التي زعمت أن "قرار من البيت الأبيض وراء استبعاد هاسبل من تقديم إحاطة في مجلس الشيوخ".
والثلاثاء، تناقلت وسائل إعلام أمريكية، أنّ هاسبل، لن تشارك في الجلسة المذكورة؛ زاعمة أن البيت الأبيض لا يرغب في مشاركتها.
غير أنّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في رد منه، الثلاثاء، على سؤال حول هذا الأمر، أوضح أن "القول بأن البيت الأبيض لا يرغب في ذلك، أمر لا أساس له من الصحة".
وفي وقت سابق، ذكرت العديد من التقارير الإخبارية، أن هاسبل، استمعت لتسجيل صوتي خاص بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي.
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