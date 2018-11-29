مسؤول أممي: «طالبان» أقرب من أي وقت مضى من مباحثات السلام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة عن شؤون أفغانستان، تاداميجي ياماماتو، إن حركة طالبان، أقرب من أي وقت مضى من مباحثات السلام، إلا أن أولويتها رحيل القوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، عقب "مؤتمر أفغانستان" الذي عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي جرى باستضافة الأمم المتحدة والحكومتين الأفغانية والسويسرية، وفق "الأناضول".

وأضاف ياماماتو، أن المجتمع الدولي يأمل بعقد مباحثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأفاد في هذا الخصوص، بأنّ "الجميع يعمل من أجل عقد طالبان مباحثات مباشرة مع الحكومة".

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، إنهم قاموا بفعل كل ما يلزم لإطلاق مباحثات السلام، وأن الكرة، في هذا الخصوص، أضحت في ملعب طالبان.

وأضاف "محب"، أن تنفيذ الاتفاق سيستغرق عدة أعوام حتى لو تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن طالبان لم تعد في قوتها السابقة، ولم تحصل على دعم خارجي.

وأكد "محب"، أن حكومته ستلتزم بتعهداتها بشأن السلام.