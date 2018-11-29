شكرا لقرائتكم غني: «خريطة طريق» لمفاوضات سلام مع «طالبان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف، كابول - أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ 3 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 22:30

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه شكّل فريق تفاوض يضمّ 12 عضواً، متحدثاً عن «خريطة طريق لمفاوضات سلام» مع حركة «طالبان»، ومستدركاً أن تطبيق أي اتفاق سيستغرق 5 سنوات على الأقل.



في الوقت ذاته، أشار مسؤولون إلى مقتل 30 مدنياً و16 من مسلحي «طالبان»، خلال اشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوب البلاد. وذكر رئيس مجلس المحافظة في هلمند أن غالبية الإصابات، التي طاولت رجالاً ونساءً وأطفالاً، حصلت أثناء غارة جوية أصابت منزلاً خلال العمليات العسكرية في الإقليم، وهو معقل لـ«طالبان». وأعلن مسؤولون وسكان أن سلاح الجوّ الأميركي شنّ الغارة، فيما ذكر ناطق باسم «طالبان» أن جميع الضحايا مدنيون.

وأعلن الحلف الأطلسي أنه يحقق في الأمر، مشيراً إلى أن قوات أفغانية خاصة تعمل مع مستشارين أميركيين، طلبت دعماً جوياً على الأرض بعدما نشر مسلحو الحركة أسلحة ثقيلة وتحصّنوا في مجمّع. وأضاف: «بعد الضربة وقعت انفجارات ثانوية، ونقدّر بأنها كانت داخل المجمّع. القوات البرية لم تكن على علم بوجود مدنيين في المجمّع أو محيطه، وكل ما كانوا يعلمونه هو أن طالبان تستخدم المبنى موقعاً قتالياً. طالبان تواصل استخدام المدنيين، خصوصاً الأطفال، دروعاً بشرية».

إلى ذلك، شارك غني في اجتماع وزاري للأمم المتحدة حول أفغانستان، استضافته جنيف، وقال: «يسعدني إعلان أننا وضعنا خريطة طريق لمفاوضات السلام، بعد أشهر من مشاورات مكثفة مع مواطنينا في أنحاء البلاد. شكّلنا الأجهزة والآليات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. سنمضي إلى الفصل المقبل في عملية السلام».

وأعلن تشكيل فريق تفاوض من 12 شخصاً، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة سيقوده.

وأضاف أنه سيكون هناك مجلس استشاري يضمّ 9 لجان متنوعة وممثلة للمجتمع، لتقديم المدخلات للمفاوضات.وتابع غني: «نسعى إلى اتفاق سلام يتم من خلاله دمج طالبان الأفغانية في مجتمع ديموقراطي وشامل. انتخابات الرئاسة المرتقبة في الربيع حاسمة لإنجاح هذه المفاوضات. الشعب الأفغاني يحتاج حكومة منتخبة، لديها تفويض للمصادقة على اتفاق السلام وتطبيقه وقيادة عملية المصالحة المجتمعية». واستدرك أن «التنفيذ سيستغرق 5 سنوات على الأقل، لدمج 6 ملايين لاجئ ونازح داخلياً».

ولفت إلى وجوب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة في وقت مبكّر خلال السنة الأولى، مضيفاً أن عرض السلام ليس مشروطاً، ومستدركاً أن السلام مشروط بتقبّل المجتمع الأفغاني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله أن نهج المراحل الخمس سيبدأ بحوار داخلي، تليه مناقشات مع باكستان والولايات المتحدة، ثم القوى الإقليمية ثم العالم العربي الإسلامي، وأخيراً دول الحلف الأطلسي والدول غير الأعضاء في الحلف.

في السياق ذاته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن «التوصل إلى حلّ سياسي، أمر ملح أكثر من أي وقت». وأضاف خلال الاجتماع: «تتوافر لدينا على الأرجح فرصة نادرة لبدء محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، علينا ألا نضيّعها».

وأعرب عن ارتياحه لـ«جهود السلام الأخيرة، بما فيها العرض الذي طرحته الحكومة لإجراء محادثات من دون شروط»، وتابع: «نعرب عن ارتياحنا أيضاً للمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء من أجل السلام».

أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني فرأت أن أفغانستان تمرّ بـ«لحظة حرجة في تاريخها»، وزادت: «الوقت حان لبدء محادثات فعلية». وأعلن وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسيس أن بلاده «مستعدة لاستضافة أية جولة مفاوضات».

وعقدت «طالبان» محادثات في الدوحة مع مسؤولين أميركيين، بينهم زلماي خليل زاد، الموفد الأميركي المكلّف بملف أفغانستان، والذي أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق سلام بحلول نيسان (أبريل) المقبل. وحضّ طرفَي النزاع على «تنظيم نفسيهما لاغتنام فرصة وضع أفغانستان على طريق تسوية سياسية ومصالحة».