شكرا لقرائتكم عمران خان يتعهد تحسين العلاقات مع الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - رويترز | منذ 3 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 22:41

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس، أن حكومته والجيش يريدان إصلاح العلاقات مع الهند.



وقال خلال افتتاح معبر حدودي جديد مع الهند في إقليم البنجاب: «أنا، رئيس الوزراء، وحزبي السياسي وبقية أحزابنا السياسية وجيشنا وكل مؤسساتنا متفقون. نريد المضي في تحسين العلاقات مع نيودلهي». وأضاف مخاطباً الهند: «إذا اتخذت خطوة واحدة إلى الأمام، سنتخذ خطوتين إلى الأمام نحو الصداقة».

وتابع: «نحتاج إلى زعماء على جانبَي الحدود يعملون لتسوية المشكلة، وأؤكد أن المشكلة ستُحلّ». وسأل: «هل تتصوّرون كيف يمكن أن يخدم ذلك مصالح البلدين»؟

وحضر قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا افتتاح المعبر الذي يبعد نحو 120 كيلومتراً من مدينة لاهور الباكستانية، وسيستخدمها الحجّاج السيخ الآتون من الهند من دون تأشيرة دخول، لزيارة الأماكن المقدسة في باكستان.

ويشكّل هذا الاتفاق تعاوناً نادراً بين البلدين اللذين خاضا 3 حروب، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947. وتتهم نيودلهي إسلام آباد بتدريب انفصاليين وتسلحيهم، يقاتلون قوات الأمن الهندية في الجزء الهندي من إقليم كشمير.