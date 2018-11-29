شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الليبي يلتقي سفيري إسبانيا وفرنسا لدى بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 01:21

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة أمس، السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل. كما التقى أول من أمس السفيرة الفرنسية المعتمدة لدى بلاده بياتريس لوفرابير دو هيلين في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس.



وجرى خلال لقاء سيالة مع السفير الإسباني استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ودعم الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى مناقشة التحضير لاجتماع اللجنة الليبية- الإسبانية المشتركة.

وتناول لقاء سيالة مع السفير الفرنسي أول من أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ودعم الاستقرار في ليبيا. وعبرت السفيرة عن سعادتها بقرب استئناف السفارة الفرنسية عملها من العاصمة طرابلس في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

كما تم أيضا خلال اللقاء الحديث حول المشاركة في قمة خمسة + خمسة المزمع عقدها في مدينة مارسيليا. ودعا سيالة الشركات الفرنسية للعودة للعمل في ليبيا، كما دعا السفيرة الى مقابلة مجلس رجال الأعمال للمساعدة في التحضير للمنتدى الاقتصادي.