شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 مدنيين بغارات للتحالف الدولى على "هجين" شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة بلدة "هجين" فى ريف دير الزور شرقى سوريا، وادعت أنها استهدفت مواقع للتنظيم.

ونقلت وكالة سانا عن شهود عيان من البلدة السورية المستهدفة، قولهم إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 6 من السكان المدنيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وذكر التلفزيون الرسمى السورى أن المبنى الذى استهدفه التحالف الدولى يستخدمه تنظيم "داعش" سجنا ويحتجز فيه سكانا مدنيين.

ويشن التحالف باستمرار غارات جوية على بلدة هجين والقرى المجاورة لها باستخدام القنابل الفسفورية ويسقط خلالها ضحايا من المدنيين، لكن التحالف يقول إنه يساعد من خلال هذه الهجمان "قوات سوريا الديمقراطية فى مواجهة تنظيم "داعش"الإرهابى.

وكانت دمشق قد دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إيقاف انتهاكات التحالف الدولى فى مناطق شرق سوريا وخصوصا استخدام الفسفور الأبيض، وإنهاء وجوده غير القانونى على الأراضى السورية، فى الوقت نفسة تعترف وزارة الدفاع الأمريكية أن التحالف الذى تقوده واشنطن يستخدم ذخيرة من صناعة أمريكية، وتقول إنها (الذخيرة) "تطابق المعايير الدولية".