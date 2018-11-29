مقتل 22 شخصا في انفجار قرب مصنع للكيماويات شمالي الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة الصينية خلال انفجار سابق - أرشيفية
ذكرت الحكومة المحلية بإقليم خبي الصيني أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عدد مماثل على الأقل، في انفجار وقع الأربعاء، قرب مصنع للكيماويات بالإقليم الواقع في شمال البلاد.
وقالت حكومة الإقليم، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تحقق في سبب الانفجار الذي وقع بمدينة تشانغجياكو.
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