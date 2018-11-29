8 تطبيقات شهيرة على "بلاى ستور" تثبت إعلانات احتيالية

كشف تقرير جديد عن أن 8 تطبيقات شهيرة على متجر "بلاى ستور" التابع لشركة جوجل، والتى تجاوز عدد مرات تحميلها من قبل المستخدمين أكثر من 2 مليار مرة، قد تورطت فى عمليات "إعلانات احتيالية"، إذ يعود أصل 7 تطبيقات منها إلى شركة Cheetah Mobile الصينية والثامن لشركة Kika Tech وهى أيضًا شركة صينية يقع مقرها الرئيسى فى وادى السيلكون.

ووفقًا لما نشره موقع BuzzFeed News الأمريكى، فإن كلتا الشركتين استغلتا مكانة تطبيقاتها وشهرتها فى الإساءة لسياسة استخدام التطبيقات باللجوء إلى "الضغطات غير المرغوب بها" أو ما يعرف بـ Click flooding وClick injection وهى من الطرق الاحتيالية فى ترويج الإعلانات والتربح غير المشروع بملايين الدولارات.

وتضم قائمة التطبيقات التابعة لشركة Cheetah Mobile كل من Clean Master وCM File Manager وCM Launcher 3D وSecurity Master وBattery Doctor وCM Locker وCheetah Keyboard، أما شركة Kika Tech فتضم تطبيق Keka Keyboard لكنه مشارك فى لعبة الاحتيال الإعلانى حسب التقرير.

وقدا جاء هذا التقرير بناء على تقرير من شركة تحليل التطبيقات Kochava، إلا أن الشركتين من جهتهما نفيا أى علاقة لهما بالموضوع ورجحتا أن مطورى الطرف الثالث هم الجهة المسئولة عن مثل هذا العمل ودمج هذه الطرق فى تطبيقاتهما.