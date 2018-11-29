"فيس بوك" يطلق ميزة Watch Party للصفحات والملفات الشخصية

فى وقت سابق من هذا العام، أطلقت منصة "فيس بوك" ميزة Watch Party، وهى عبارة عن طريقة تتيح لأعضاء "جروبات" فيس بوك مشاهدة مقاطع الفيديو معًا، ومنذ ذلك الحين، تم استضافة أكثر من 12 مليون ساعة مشاهدة على المنصة، إلا أن "فيس بوك" أتاحت مؤخرًا هذه الميزة إلى كل من الصفحات والملفات الشخصية.

ووفقًا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقالت الشركة فى يوليو الماضى، إنها تبحث فكرة توسيع نطاق "Watch Party" إلى ما بعد المجموعات، إذ اختبرت ميزة مشاهدة الفيديو مع عدد قليل من الصفحات، بما فى ذلك الصفحات التى تديرها WWE وBuzzFeed، وأضافت الشركة أن Watch Party بدأت تتوسع فى الملفات الشخصية للأفراد، وأصبحت الميزة متاحة الآن على مستوى العالم بداية من اليوم.

كما تقوم "فيس بوك" أيضًا باختبار بعض المميزات الجديدة فى Watch Party، إذ سيمكن لكل من الصفحات والمجموعات تحديد موعد مسبق للمشاهدة، ما يمنح المشاهدين المهتمين وقتًا للتخطيط للانضمام، وسيتم الآن إنشاء تعليقات على سلسلة المحادثات، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم موقع "فيس بوك" بإطلاق ميزة التعليق المباشر بحيث يمكن للمضيفين تقديم تعليق مباشر خاص بهم داخل Watch Party أثناء تشغيل الفيديو.