دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تستعد شركة سوني لعرض فيلم رسوم متحركة بطله الشخصية الشهيرة باسم Spider Man “الرجل العنكبوت”، حيث سيكون العرض لأوّل مرة يوم 14 ديسمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن، لكن يُمكن لعشاق الشخصية أن يتذوقوا الآن ما سيحدث، وذلك بفضل تجربة الهاتف المحمول بالواقع المعزز والتي أعلنت عنها الشركة اليابانية اليوم.

حيث تم تصميم هذه التجربة للسماح لعشّاق سبايدر مان بمشاهدته بتقنية الواقع المعزز “AR”، وعلاوةً على ذلك سيتمكنون من التقاط الصور مع بطلهم الخارق ومشاركتها مع الأصدقاء، على أن تعتمد هذه التجربة على تكنولوجيا أمازون للواقع المعزز.

من ناحيته أيضًا أشار نائب رئيس التسويق الرقمي في سوني في بيان مقتضب “إذا كنت ترغب في تجربة Spider-Web AR الجديدة، فيجب عليك زيارة موقع الويب المخصص لها من داخل متصفح هاتفك المحمول”، أخيرًا إن إحضار شخصية الرجل العنكبوت إلى الأجهزة المحمولة كتجربة واقع معزز أمر يستحق الثناء.

التدوينة سوني تُقدّم تجربة فيلمها القادم Spider Man بالواقع المعزز للهواتف المحمولة ظهرت أولاً على عالم التقنية.