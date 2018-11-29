السعودية تشتري من أمريكا نظام دفاع صاروخي بقيمة 15 مليار دولار

وقالت رويترز إن الاتفاق على الصفقة جاء بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان. © AFP 2018 / BULENT KILIC وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 وإنها تمت الآن. وكان مسؤول سعودي أبلغ رويترز في أكتوبر/تشرين الأول بأن ترامب والعاهل السعودي بحثا الصفقة في اتصال هاتفي في أواخر سبتمبر/أيلول، وذكر المسؤول في ذلك الحين أن من المحتمل إتمام الصفقة بنهاية العام.

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