اللواء 35 مدرع يصدر بياناً هاماً حول الأنباء المتداولة

الخليج 365 - تعز

توضيح

استغربت قيادة اللواء 35 مدرع من قيام بعض الجهات الرسمية والأهلية بنشر وتداول أخبار تسيئ للواء 35، دون أن تكلف نفسها عنا التواصل مع قيادة اللواء والاستيضاح، حفاظ على هيبة ومكانة وترابط مؤسسات الدولة، بدلا من التحول إلى منصات مسيسة لنشر أخبار تفتقر للدقة والموضوعية.

وقال اللواء في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، إنه أمام ما نشر مساء أمس على صفحة مركز الإعلام الأمني - تعز، وبعض المواقع الإكترونية وتوضيح للرأي العام نورد حقيقة ما حدث يوم امس الثلاثاء 27 نوفمبر في مديرية المسراخ :

أولاً : نؤكد تأكيد مطلقا بأنه لم يحدث أي اعتداء على اللجنة العسكرية برئاسة اللواء ركن / عبدالله الحاضري أو على أي مواطن من قبل الوحدات العسكرية التابعة للواء 35 مدرع.

ثانيا : تعرضت خدمات اللواء 35 لاطلاق نار من قبل عناصر مسلحة، في منطقة "المقضى" بالتزامن مع وصول اللجنة إلى نفس المنطقة، في محاولة لألصاق التهمة على اللواء 35 مدرع .

ثالثاً : في تمام الساعة الواحدة ظهرا واثناء عودة سيارة الخدمات ، تعرضت لكمين مسلح، واطلاق نار بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة من قبل مجموعة مسلحة، وقد أسفر الكمين عن إصابة خمسة افراد تم إسعافهم الى المستشفى الريفي بالنشمة والإصابات الخطيرة تم نقلهم الى مستشفيات تعز.

وبهذا نجدد تأكيدنا بأن اللجنة الرئاسية لم يعترضها أحد وعلى العكس تم مرافقتها وتأمين الطريق لها إلى نجد قسيم .

وقال: ختاما نأسف للطريقة التي يجري بها تضخيم وتأويل كل حدث عرضي أو هامشي في نطاق سيطرة اللواء 35 وما يرافقه من تشويه لنضالات وتضحيات اللواء 35 مدرع، في الوقت الذي تحتاج تعز إلى مداواة جراحاتها التي سببتها مليشيات الحوثي الانقلابية.