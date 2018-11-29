شكرا لقرائتكم خبر عن أسمى معاني البِر.. شاب يتبرع بكليته لوالدته لإنقاذ حياتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الليث:

ضرب الشاب حمدان وسيلان الهلالي مثالاً رائعاً في بر الوالدين، حيث قرر أن يتبرع لوالدته بإحدى كليتيه لرفع المعاناة عنها من آلام الفشل الكلوي.

وتبرع الشاب الهلالي (27 عاماً)، من أهالي قرية “مراج” بمحافظة الليث، بإحدى كليتيه لوالدته، بعد أن ظلت تعاني من الفشل الكلوي طوال العامين الماضيين.

وكان الشاب قد خضع للفحوص اللازمة قبل إجراء العملية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتم التأكد من مطابقة الفحوص، وتكللت العملية بنجاح.