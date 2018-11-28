الاستخبارات تمنع أكبر شركة اتصالات من استخدام أجهزة هواوي في نيوزيلاندا

قررت الاستخبارات النيوزيلندية، منع ثاني أكبر شركة لاتصالات الهواتف المحمولة في البلاد "سبارك"، من استخدام أجهزة "هواوي" الصينية في شبكات الجيل الخامس المقرر تطويرها، قائلةً إنها "تشكل مخاطر كبرى على الأمن القومي".

وقالت شركة "سبارك" في بيان، إن المدير العام للمكتب الحكومي لأمن الاتصالات، أندرو هامبتون، أبلغ الشركة اليوم الأربعاء، بأنها لا تستطيع استخدام الأجهزة الصينية للجيل الخامس من شبكة الاتصال اللاسلكي المخطط لها.

وأكد هامبتون أن المكتب الحكومي لأمن الاتصالات، أجرى أخيراً تقييماً لبلاغ من سبارك، لكنه رفض الادلاء بمزيد من التعليقات عن العملية التنظيمية الجارية.

وقال: "يتعامل المكتب الحكومي لأمن الاتصالات مع جميع البلاغات التي يتلقاها على أنها حساسة من الناحية التجارية".

وتأتي الخطوة، بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها للتوقف عن استخدام أجهزة اتصالات شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية.

ومنعت أستراليا بالفعل استخدام هواوي في شبكاتها من الجيل الخامس.

وفي البيان، قالت شركة سبارك، إنه لم تتح لها الفرصة حتى الآن لمراجعة التبرير التفصيلي للقرار.

وجاء في البيان أيضاً: "في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل من هذا القرار، فإننا على ثقة بأنه لن يؤثر على خططنا لإطلاق شبكة الجيل الخامس لشركة سبارك بحلول 1 يوليو (تموز) 2020، وهو ما يتطلب توفير نطاق الموجات اللازمة من قبل حكومة نيوزيلندا".