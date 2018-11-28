شكرا لقرائتكم باسيل من صربيا: جزء من نجاحنا الإقتصادي يتوقف على العودة الآمنة للنازحين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 39 دقيقة في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 22:00

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​جبران باسيل من صربيا​ أن "​لبنان​ بسياسته الخارجية يعتمد المبادئ القائمة على القوانين الدولية"، لافتاً إلى أن "لبنان حافظ على وحدته، ونحن ضد كل أشكال التقسيم".



وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي ​إيفيتسا داتشيتش إن "لبنان و​صربيا​ تجمعهما نزعات سيادية مشتركة ورفض للتقسيم والإنعزال". وأشار إلى أن "صربيا دعمت لبنان منذ إنشاء كتلة دول عدم الإنحياز ولبنان يبادل صربيا نفس الدعم"، لافتاً إلى أن "لبنان أول المتضررين من التقسيم ونحن مع التعايش ضمن الدول الواحدة في المنطقة ومفهوم اللبننة والبلقنة السابق الخاطئ، نقيضه الوحدة التي نحن معها". وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي ​إيفيتسا داتشيتش إن "لبنان و​صربيا​ تجمعهما نزعات سيادية مشتركة ورفض للتقسيم والإنعزال". وأشار إلى أن "صربيا دعمت لبنان منذ إنشاء كتلة دول عدم الإنحياز ولبنان يبادل صربيا نفس الدعم"، لافتاً إلى أن "لبنان أول المتضررين من التقسيم ونحن مع التعايش ضمن الدول الواحدة في المنطقة ومفهوم اللبننة والبلقنة السابق الخاطئ، نقيضه الوحدة التي نحن معها". وقال: " اتفقنا مع رئيس صربيا على تقوية التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي ووعدنا بمتابعة الموضوع شخصيا"، لافتاً إلى أن "صربيا خفضت الرواتب في ​القطاع العام​ ولبنان اعتقد أن لديه ترف القيام بالعكس وهذا جزء من الإنحدار الاقتصادي الذي يجب أن نعالجه وبهذا السياق كلنا مع الإسراع في ولادة ​الحكومة​ ويجب أن تكون لدينا جرأة سياسية من الآن لمواجهة المشكلة في الحكومة ​الجديدة​ وليس الدخول في ترف جديد". وأكد "أننا مع العودة الآمنة والكريمة للنازحين ونجاحنا الاقتصادي جزء من المواجهة السيادية في هذا الموضوع والوقوف ضد تمويل بقاء النازحين وتكرار تجربة ​الشعب الفلسطيني​"، مشيراً إلى أن "لبنان لديه الأهلية اللازمة للقيام بدوره في إعادة إعمار المشرق". وكشف أنه "طلب إعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول إلى صربيا". وأعلن وزير الخارجية الصربي أن بلاده "ستدعم لبنان في المجالات كافة وفي المنظمات الدولية، وزياراتنا يجب أن تكون دورية لتعزيز العلاقات". وأكد "أننا نبحث عن المصالح المشتركة ونتطلّع إلى زيادة التبادل التجاري بين لبنان وصربيا وأمنيتنا تفعيل العلاقات في ​الزراعة​ والأمن".



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