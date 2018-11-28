شكرا لقرائتكم الجمالي: نتمنى تطبيقاً للتعديل الدستوري العاشر لإعادة دولة القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - «الحياة» | منذ 22 ساعة في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 00:30

رحب مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية، صلاح الدين الجمالي، بتضمين مجلس النواب الاتفاق السياسي المعدل وتحصين قانون الاستفتاء، فيما تمنى أن يكون تطبيق ذلك التشريع أيضاً في الطريق الصحيح، من أجل إعادة دولة القانون في ليبيا.



وأقر مجلس النواب، في جلسته أول من أمس، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما اعتمد مجلساً رئاسيّاً من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أُجريت على تلك البنود. وقال الجمالي معقباً على هذا، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «كنا ننتظر مثل هذه التشريعات من مجلس النواب منذ فترة... هذا التشريع خطوة في الاتجاه الصحيح، بخاصة أنه في إطار المبادرة الأممية». وأضاف الجمالي أن ليبيا شعب واحد وعادات واحدة ولا يوجد أي شيء يدعو إلى تأصيل الفرقة بين أفراد هذا البلد. وتابع: «للشعب الليبي الحق في اختيار القيادة الجديدة واستعادة الأمن والاستقرار». مذكراً بمبادرة الرباعية التنسيقية من أجل ليبيا، التي اشترك فيها الاتحادان الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، قال الجمالي عن آخر المستجدات في هذا الشأن إن هناك اجتماعاً مقرراً له اليوم في مدينة الخرطوم على مستوى وزراء خارجية دول جوار ليبيا الأفريقية والعربية لتعزيز التعاون وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومقاومة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية.