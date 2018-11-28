شكرا لقرائتكم "الكتائب": أمام عون والحريري فرصة تاريخية للتحرك والإنقاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 22 ساعة في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 21:22

اعتبر حزب "الكتائب اللبنانية" أن "أمام رئيسي الجمهورية والحكومة فرصة تاريخية، لإنقاذ لبنان". وناشدهما "التطلع إلى تغيير بنيوي، والمبادرة إلى رفض الاداء السياسي السائد، بعدما بات يهدد الدولة والكيان، وقد بلغت تداعياته الكارثية حد الإنهيار الشامل، يدفع المواطنون ثمنه من أمنهم المعيشي والإجتماعي، والوطن من استقلاله وسيادته واستقراره".



وترأس رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أمس الإجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، وجرى البحث في آخر المستجدات السياسية. ودعا الحزب في بيان "حزب الله في هذه المرحلة المصيرية، إلى إتخاذ قرار جريء، بوضع نفسه تحت سقف الدستور والقانون، ومد اليد لشركائه في الوطن لبناء دولة سيدة، حرة، مستقلة ومستقرة".

ولفت إلى أن "حزب الكتائب، الذي خاض منذ الاستقلال، ثورات رفضا للإنتداب أو الإحتلال أو الوصاية، هو اليوم في حال انتفاضة على الحال المزرية التي بلغتها البلاد، جراء عملية التأجيل الدائمة والممنهجة لبناء الدولة ومصادرة قرارها".