شكرا لقرائتكم العثور على مذيع بريطاني مقتولا في بيت مري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 22 ساعة في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 22:29

نعت اذاعة "راديو وان"، عبر حسابها على "فيسبوك"، المذيع غافين فورد Gavin Ford. ونشرت صورته، مرفقة بما يأتي: "بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة". وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.



وفي المعلومات ان المذيع البريطاني فورد الذي كان يعمل في إذاعة "راديو وان" احدى اذاعات الـ fm الاجنبية، كان قد فُقد منذ أول من أمس ليتم العثور عليه جثة مضرجة في الدماء داخل شقته في ​بيت مري. وحضرت ​الأجهزة الأمنية​ الى موقع الحادث وضربت طوقاً بانتظار وصول الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، الذي افاد لاحقا أن الضحية تعرض للخنق والضرب بآلة حادة.

واعلنت السفارة البريطانية في بيروت انها "ـتابع حيثيات مقتل المذيع غافين فورد في بيت مري. وننتظر نتائج التحقيقات".