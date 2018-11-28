شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجابون يغادر السعودية ويتجه للمغرب لاستكمال العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس جمهورية الجابون على بونجو اونديمبا مساء اليوم العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى العاصمة المغربية الرباط لتلقى العلاج.

وقالت سيلفيا بونجو زوجة الرئيس الجابوني يوم الثلاثاء، إنه سيغادر السعودية، حيث دخل مستشفى الشهر الماضي بعد إصابته بجلطة، ليواصل علاجه في المغرب.

ووفق وكالة الأنباء السعودية واس، كان فى وداع بونجو بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدنى، ونائب وزير الصحة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، وسفير جمهورية الجابون لدى المملكة أسماعيل جنيى، ومندوب عن المراسم الملكية.