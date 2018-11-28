المريخ يكسب فايبرز بهدفين لهدف في تمهيدي الابطال

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الخليج 365 :

حقق المريخ فوزا صعبا على فايبرز اليوغندي بهدفين لهدف في تمهيدي ابطال افريقيا نالها المدينة والتاج ابراهيم ونيكوما لليوغندي

الشوط الاول

كانت بدايته قوية وتبادل فيه الناديين الطلعات وحصل اصحاب الضيافة على سانحة في بداية اللقاء اضيعت ونشطت بعدها العاب الضيوف ..في الدقيقة 15 حصل الجس على بطاقة صفراء .. في الدقيقة 17 قاد المدينة طلعة جديدة ابعدها الدفاع .. لعب المريخ بدون خطورة على شباك اليوغندي .. اطلق لاعب يوغندي تسديدة قوية كادت تسكن شباك المريخ .. نشطت العاب المريخ وكاد ان يفتتح التسجيل لكن سيسكاجي لحق بعكسية بيبيو

ركلة جزاء اضاعها بيبو

احتسب قاضي الجولة ركلة جزاء لبيبو لكن اضاعها بعد ان لعبها على بعد خطوة لشباك بطل يوغندا .. وتسبب الهدف الضائع في تثبيط همم اللاعبين لينتهي الشوط الاول سلبيا .

الشوط الثاني بدأ قويا لاصحاب الضيافة لكن الضيوف ابعدوا كل العكسيات .. لعب التكت تسديدة في الشباك لكن الدفاع ابعدها الي وسط اللعب حاول العشاق اشعال جذوة الحماس لدى اللاعبين بالتشجيع القوي ..حصل بيبو على ثابتة اضاعها بعد ان لعبها فوق الحائط .. حل التش بديلا لمحمد الرشيد .. وجد اصحاب الضيافة صعوبة في الوصول لشباك اليوغندي .. حل سومانا بديلا للتكت لتنشيط الوسط .. اضاع التش هدف بسبب الاستعجال لعكسية التاج .. حصل بيبو على ثابتة لعبها بقوة حولها الدفاع الى زاوية .. نشطت العاب المريخ وكاد ان يصل لشباك اليوغندي .. قاد المدينة طلعة جديدة لعبها للتش وكاد ان يصل للشباك لكن سيسكاجي حولها الي زاوية .

ركلة جزاء مريخية جديدة وهدف للمدينة

في الدقيقة 86 حصل على ركلة جزاء مريخية جديدة اودعها المدينة في الشباك هدفا لاصحاب الضيافة

هدف ثاني للتاج ابراهيم

اضاف اللاعب التاج ابراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 87

هدف لليوغندي

قلص اليوغندي النتيجة بهدف قاتل

حاول المريخ اضافة هدف ثالث لكنه وجد صعوبة لينتهي اللقاء بفوز المريخ بهدفي لهدف