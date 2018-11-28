"أنصار الله" تهاجم قوات هادي في عسير جنوب غربي السعودية

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القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" ، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا هجوماً على مواقع تتمركز فيها قوات الرئيس هادي غرب منطقة مجازة في عسير.
© REUTERS / Khaled Abdullah
في السياق، شن مقاتلو "أنصار الله" قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على تجمعات عسكرية يمنية غرب مجازة وقبالة منفذ علب الحدودي الدولي في ذات القطاع.
على صعيد آخر، ذكر المركز الإعلامي للجماعة، بأن وحدات من الجيش اليمني نفذت زحفاً على مواقع قبالة جبل قيس في قطاع جيزان، تصدى له مقاتلو "أنصار الله" عقب مواجهات استمرت ساعات.
وحسب المركز، فإن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا من الجيش خلال الزحف الذي لم يحقق خلاله المهاجمون أي تقدم.
من جهته جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية قصفه لمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن ثلاث غارات جنوب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، كما استهدف بغارتين قرية السيالية في مديرية المراوعة شرق الحديدة.
وأضاف المصدر أن التحالف نفذ خمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.
وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ذكر المصدر العسكري أن طيران التحالف قصف بغارة منطقة القد في مديرية رازح غرب صعدة.
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