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وتمكن القنطار من الحصول على حق اللجوء في كندا، بعد مساعدة من منظمات إنسانية ودعم مالي من قبل العديد من الأشخاص الذين سمعوا به عن طريق منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
ونقل الموقع عن مصادر إعلامية أن منظمتان كنديتان، جمعية "مسلمي كولومبيا" البريطانية وجمعية "كندا كارينغ"، وفرتا الدعم للمواطن السوري وساندتاه للحصول على حق اللجوء في كندا.
وأفاد أن منظمات كندنية تبنت قضية القنطار وساهمت في تسريع إنهاء معاناته.
وقالت منظمة "كندا كارينغ" أن "العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم ساعدوا في جمع الأموال لجلب قنطار إلى كندا"
وساعدت جمعية رعاية الأطفال الكندية الشاب السوري من خلال مذكرة وضعتها على الإنترنت جمعت 62 ألف توقيع لمطالبة وزير الهجرة الكندي بالسماح له بدخول البلاد.
وكان القنطار يعمل في مجال التأمين في دولة الإمارات عندما اندلعت الحرب في سوريا عام 2011 وفشل في تجديد جواز سفره لأنه لم يكمل الخدمة العسكرية.
وأقام القنطار عدة أشهر في منطقة الوافدين في المطار الماليزي واعتمد على الغذاء الذي تبرع به موظفو الخطوط الجوية، كما تقدم القنطار بطلب لجوء في إكوادور وكمبوديا لكنه لم ينجح.
شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة غير متوقعة... لاجئ سوري يصل كندا بعد قضاء 7 أشهر في مطار ماليزي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .