"أنصار الله" تعلن مقتل طيارين وتدمير مروحيات أباتشي للتحالف

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وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت دفعة من صواريخ "بدر1 —الباليستية" على مهبط مروحيات الأباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر بنجران.
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وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله "الحوثيين في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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