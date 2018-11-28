تعليم_الأفلاج: اعتماد العمل بـ #الدوام_الشتوي

صحيفة الخليج الالكترونية اعتمد مدير التعليم بمحافظة ‎الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، العمل بالدوام الشتوي لجميع مدارس المحافظة (بنين – بنات) والذي يبدأ يوم الأحد القادم 1440/3/24هـ. ومن المقرر –بحسب مواعيد العمل بالدوام الشتوي- أن يبدأ الاصطفاف الصباحي في الساعة 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 ص .

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