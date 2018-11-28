حساب_المواطن: هذه حقيقة وقف #الدعم بسبب “العنوان الوطني”

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صحيفة الخليج الالكترونية
تلقى حساب خدمة عملاء برنامج حساب المواطن، تساؤلاً من أحد المواطنين بشأن تأثير التسجيل في العنوان الوطني على أحقية حصول صاحبه على دعم البرنامج.
وقال المواطن في سؤاله: “هل صحيح أن دعم حساب المواطن يتوقف في حال عدم التسجيل في العنوان الوطني؟ “.
وجاء الرد من حساب المواطن: “عدم توفر عنوان وطني لا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن”.
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