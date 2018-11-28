شكرا لقرائتكم خبر عن تبرأت من الحساب.. عضو شورى تقاضي منتحل شخصيتها على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها مؤخراً على “تويتر”.

‏وأشارت إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها، وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.

‏وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه، مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.