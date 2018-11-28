شكرا لقرائتكم خبر عن تبرأت من الحساب.. عضو شورى تقاضي منتحل شخصيتها على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها مؤخراً على “تويتر”.
وأشارت إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها، وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه، مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.
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